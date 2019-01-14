"تغطية جيدة للإنترنت بالاستادات".. الاتصالات تعلن استعدادات أمم أفريقيا

كتب-محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنها ستقيم أماكن مشاهدة جماعية لمباريات الأمم الأفريقية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف على هامش زيارة له في محافظة دمياط اليوم الاثنين أن الوزارة ستتأكد من جاهزية تغطية خدمات المحمول والإنترنت بالاستادات وأماكن تجمعات الجماهير.

وتعمل الوزارة على المساهمة في خروج تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا بالشكل الأمثل، بحسب وزير الاتصالات.

وكانت مصر حصلت على حق استضافة بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩ والتي ستقام في الصيف المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبًا أفريقيًا.