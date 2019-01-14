رئيس شعبة الأدوات المنزلية: 15% تراجعًا في أسعار شاشات التلفزيون

كتبت- شيرين صلاح:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار شاشات التلفزيون تراجعت بنسبة 15%، خلال ديسمبر الماضي.

وأرجع هلال، تراجع أسعار شاشات التلفزيون إلى تراجع أسعار الشاشات المستوردة "طبيعي لما المستورد سعره يقل المحلي هيتراجع"، حسب قوله.

وأضاف هلال، أنه يتم استيراد 5% من شاشات كاملة الصنع من الخارج فيما يتم تجميع الباقي في مصر، متوقعًا أن تتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع هلال، أن هناك إقبالًا على شراء الشاشات خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي.

وقال عماد عبدالعزيز، تاجر أجهزة كهربائية بشارع عبد العزيز، لمصراوي، إن هناك انتعاشة في مبيعات شاشات التلفزيون خلال الفترة الحالية، نظراً لتراجع أسعارها.

وتابع عماد عبد العزيز إن أسعار الشاشات في الأسواق تتراوح بين 1775 جنيهًا و4300 جنيه، بحسب النوع.

وتتراوح أسعار شاشات التلفزيون حسب نوعها كالآتي:

سامسونج وإل جي 32 بوصة: 4300 جنيه.

توشيبا 40 بوصة: 4 آلاف جنيه.

توشيبا 32 بوصة "سمارت": 3500 جنيه.

توشيبا 32 بوصة: 3099 جنيهًا.

تي سي إل 32 بوصة: 2949 جنيهًا.

تي سي إل 32 بوصة "سمارت": 3149 جنيهًا.

إل إي دي 32 بوصة: 2777 جنيهًا.

إل إي دي 32 بوصة "سمارت": 3200 جنيه.

إي تي إي 32 بوصة: 1775 جنيهًا.