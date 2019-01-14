الإحصاء: 78% زيادة في قيمة قروض الهيئات الاقتصادية طويلة الأجل خلال عام

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017 مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأضاف الجهاز في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين، وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف.

ووصلت قيمة إجمالي رأس المال المستثمر من الهيئات الاقتصادية إلى 1427.7 مليار جنيه في عــام 2016-2017، مقابل 1249.2 مليار جنيـه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14٫3%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط التعدين، نتيجة للتوسع في الاقتراض لتمويل تلك الاستثمارات.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة للهيئات الاقتصادية 341.8 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 265.6 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 28.7%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط النقل والتخزين، نتيجة المشروعات القومية للطرق، بالإضافة إلى زيادة في نشاط التعدين والكهرباء.

وبلغت قيمة إيرادات النشاط الجاري لهذه الهيئات 651.6 مليار جنيه في عام 2016-2017 مقابل 425.3 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبـة زيادة 53.2%، حيث تركزت هذه الزيادة في إيرادات نشاط التعدين، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وانخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة تحرير سعر الصرف.

وسجلت قيـمة متوسـط أجر العامل في الهيئات الاقتصادية 56.5 ألف جنيه في عام 2016-2017، مقابل 38.3 ألف جنيه في عام 2015-2016 بنسبة زيادة 47.5%، حيث تركزت هذه الزيادة في أنشطـة التعدين، والوساطة المالية، والاتصالات بنسب 11.2%، و95.6%، و182.3% على التـوالي.

وفي المقابل انخفض متوسط أجر العامل في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 23.4% خلال عام 2016-2017.

وبلغت قيمة أرباح الهيئات الاقتصادية (الفائض القابل للتوزيع) 93.7 مليار جنيه خلال عام 2016-2017 مقابل 81.6 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14.8%.

وتركزت زيادة الأرباح في نشاط النقل والتخزين، والوساطة المالية والتـأمين بنسبتي 63.9%، و18.4% على التوالي، في الوقـت الذي انخفضت فيه أرباح نشاط التعدين بنسبة 87.5%.