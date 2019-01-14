5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستوايتها أمس الأحد.

وترواح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه.

البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 8 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.