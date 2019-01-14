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    5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    12:20 م الإثنين 14 يناير 2019
    5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    أرشيفية

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستوايتها أمس الأحد.

    وترواح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    ويرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه.

    البصل بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

    الكوسة بين 8 جينهات و11 جنيهًا.

    الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

    البرتقال السكري بين جنيهين و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    اليوسفي بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

    الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

    الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

    الرمان بين 3 و7 جنيهات.

    الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفواكه سوق العبور سوق الجملة

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