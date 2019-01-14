القابضة للسياحة: تسجيل ملكية أراضي قصر عزيزة فهمي بعد إنهاء النزاع مع الورثة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إنه جاري حاليًا تسجيل ملكية أراضي قصر عزيزة فهمي، بعد إنهاء النزاع مع الورثة، والتوصل لتسوية.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من تسجيل الأرض بالمساحات المحددة في التوسية، نبدأ تطوير القصر، حيث يستهدف المشروع ترميم القصر وتطويره دون المساس بقيمته وتاريخه.

وبحسب تصريحات سابقة لميرفت حطبة فإن الشركة القابضة تستهدف، إقامة مشروعًا سياحيًا على مساحة 8 آلاف متر حصلت عليها من الورثة، وتعمل الآن على الدراسات الهندسية ودراسة الجدوى للمشروع، وسيتم طرحه على المستثمرين.

وقالت حطبة إن النزاع بين البنات الثلاث لعزيزة فهمي استمر انتهى بحصولهم على حكم لصالحهم، لكننا في النهاية توصلنا لاتفاق ودي معهن، لتقسيم الأرض بينهن وبين الشركة، لإنهاء النزاع، وهو ما حدث بالفعل، حيث حصلت شركة إيجوث التابعة للقابضة للسياحة على مساحة 8 آلاف متر، فيما حصلت الفتيات الثلاث على مساحة 6984 متر.

وأشارت رئيسة القابضة، إلى إنه سيتم ضخ استثمارات بقيمة ملياري جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص، في مشروعات تابعة للشركة القابضة، خلال العام الجاري.

وتطور الشركة القابضة مجموعة من الفنادق التابعة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال إجراء مناقصات، بينها تطوير فندق مينا هاوس، وفندق وولتر بالاس الأقصر، وقرية مجاويش بالغردقة، بحسب حطبة.

وأضافت رئيسة القابضة، أن تطوير فروع تابعة لشركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة، تساهم أيضًا في ضخ استثمارات في الشركات، حيث يتحمل المطور تكلفة العملية.

ومن المقرر افتتاح فرعين تابعين لـ"هانو" بالزقازيق بعد تطويرهما بالتعاون مع القطاع الخاص خلال شهر، بالإضافة إلى 14 فرعًا سيتم تطويرهم حتى نهاية العام المالي الجاري، وفقا لما قالته حطبة.