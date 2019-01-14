النفط يهبط لأقل من 60 دولارًا للبرميل مع تراجع التجارة الصينية

القاهرة- وكالات:

هبطت أسعار النفط 1% يوم الاثنين وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارًا للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفًا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبلغت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، منخفضة 60 سنتًا، أو ما يعادل 1%، عن سعر التسوية السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، بما يعادل 1.1%، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارًا للبرميل.

وهبط إجمالي الصادرات الصينية 4.4% في ديسمبر مقارنة مع السنة السابقة، مسجلا أكبر هبوط شهري في عامين، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية يوم الاثنين، ويشير هذا إلى المزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا للوكالة.

وانكمشت الواردات أيضا بنسبة 7.6%، مسجلة أكبر تراجع منذ يوليو 2016.

وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر كانون الأول عند 10.31 مليون برميل يوميا، متماسكة بذلك فوق مستوى العشرة ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.

جاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.