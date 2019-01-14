بنك ناصر يبدأ تسليم خطابات التدريب للمشاركين في مبادرة "وظيفة تك"

القاهرة- مصراوي:

بدأ بنك ناصر الاجتماعي تسليم خطابات البدء في التدريب للمشاركين مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين.

وتهدف المبادرة لزيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ويمنح بنك ناصر الاجتماعي تكلفة البرنامج التدريبي من خلال قرض بدون فائدة، بحيث يسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم، على دفعات تصل إلى ثلاث سنوات.

ويتراوح تكلفة التدريب للمتدرب الواحد وفقا للتخصص بين 20 و 40 ألف جنيه، فيما يحصل على وظيفة بعد التخرج براتب يتراوح بين 3500 جنيه و10 آلاف جنيه.

وقال البنك في البيان إن شريف فاروق، النائب الأول لبنك ناصر الاجتماعي، سلم مجموعة من الشباب خطابات البدء في التدريب.

وبحسب فاروق سيقدم البنك قروضًا ميسرة بدون فائدة، ولكن بمصاريف بنكية وتأمينية 3.5% تتحملها الوزارة على أن يسدد المتدربون القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله وتختلف تكلفة التدريب باختلاف التخصص .

وقال فاروق إن المستندات المطلوبة للحصول على التمويل هي خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب وإيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي ساريه للمتقدم للمبادرة والضامن.

وأتاح البنك للراغبين في الاستفسار عن المبادرة الاتصال عبر الرقم 16868.

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