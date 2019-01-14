"إل جي" للإلكترونيات تعتزم ضخ 15 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر

كتب - مصطفى عيد:

قال دون كواك المدير التنفيذي لشركة "إل جي" للإلكترونيات، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج الحالية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء كواك مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور علاء عمر نائب رئيس الشركة.

ويصل حجم الاستثمارات الحالية لشركة "إل جي" في مصر إلى نحو 240 مليون دولار، وفقا لدون كواك.

وأشار دون كواك إلى أنه الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مصر حيث توجد بها فرص استثمارية عظيمة وتقدم خيارات متعددة وشاسعة لكافة أشكال الاستثمار، موضحا أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار في مصر هو الذي يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصري.

وسجل حجم صادرات شركة "إل جي" في مصر نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضى، بما يمثل 75 % من إنتاج الشركة.

وترغب الشركة في زيادة قاعدتها التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة في أفريقيا، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وفقا لدون كواك.

وتسعى الشركة في التوسع في إنتاج الميكرويف والثلاجات والغسالات، بحسب علاء عمر نائب رئيس الشركة.

وقال علاء عمر إن منتجات الشركة ليست مخصصة للسوق المحلي فقط بل تقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا، وسوريا، وتونس، والمغرب، بالإضافة إلى السوق الأفريقي تحت شعار "صنع في مصر".

وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حريصة على توفير كل التسهيلات للمستثمرين، وتعمل بشكل مستمر على إزالة العوائق التي تواجههم وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مرحبة باستثمارات شركة "إل جي" للإلكترونيات في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن وزارتها حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأجنبية لمضاعفة استثماراتها بمصر، وتوفير كافة الحوافز والضمانات لهم، وفق قانون الاستثمار، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.