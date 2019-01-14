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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:46 ص الإثنين 14 يناير 2019
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستقرًا عند 17.90 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

دولار الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

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