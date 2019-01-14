"المالية": لم نحدد موعد إصدار سندات في السوق الآسيوية

القاهرة (رويترز):

قالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنه لم يتحدد موعد بعد لإصدار سندات في السوق الآسيوية ولا قيمة الإصدار أو العملة.

يأتي بيان وزارة المالية، اليوم الاثنين، بعد أن قال مصدران حكوميان مطلعان لـ"رويترز" أمس الأحد، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على الهيئة العامة للبترول.

وجمعت مصر في أبريل الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وأضافت الوزارة في بيان يوم الاثنين أن الجولات الترويجية لطرح السندات الدولية ستنتهي في فبراير شباط المقبل وستشمل دولًا خليجية.

وقالت إن طرح السندات الدولية سيكون محدود القيمة في البداية لبناء منحنى عائد.

وأبلغ وزير المالية محمد معيط، الذي لم يرد على طلبات من رويترز للتعليق هو ونائبه أحمد كوجك يوم الأحد، الصحفيين على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة ليل الأحد أن مصر وافقت على طرح سندات دولية قيمتها بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.​