أكثر الكلمات إنتشاراً

كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

المالية تبيع أذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه والعائد يسجل أول تراجع في 2019

06:29 م الأحد 13 يناير 2019
المالية تبيع أذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه والعائد يسجل أول تراجع في 2019

معاملات بنكية

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 19.7 مليار جنيه خلال العطاء الذي طرحه اليوم الأحد، لأجلي 3 أشهر، و9 أشهر.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجعت الفائدة على أذون الخزانة المباعة اليوم لأجل 3 أشهر (91 يوما) إلى 18.7% مقارنة 19.1% في العطاء السابق، كما تراجعت إلى 19.2% لأجل 9 أشهر (266 يوما) مقابل 19.9% في العطاء السابق.

وقبلت المالية عدد 157 طلبا من إجمالي 523 طلبا معروضة اليوم بقيمة إجمالية 58.4 مليار جنيه.

البنك المركزي وزارة المالية أذون الخزانة الفائدة على أذون الخزانة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان