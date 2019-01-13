المالية تبيع أذون خزانة بـ19.7 مليار جنيه والعائد يسجل أول تراجع في 2019

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 19.7 مليار جنيه خلال العطاء الذي طرحه اليوم الأحد، لأجلي 3 أشهر، و9 أشهر.

وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تراجعت الفائدة على أذون الخزانة المباعة اليوم لأجل 3 أشهر (91 يوما) إلى 18.7% مقارنة 19.1% في العطاء السابق، كما تراجعت إلى 19.2% لأجل 9 أشهر (266 يوما) مقابل 19.9% في العطاء السابق.

وقبلت المالية عدد 157 طلبا من إجمالي 523 طلبا معروضة اليوم بقيمة إجمالية 58.4 مليار جنيه.