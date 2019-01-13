وزير المالية: الانتهاء من منظومة الشباك الواحد بمطار القاهرة آخر يناير

القاهرة- مصراوي:

قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من منظومة الشباك الواحد للجمارك بمطار القاهرة الدولي بنهاية الشهر الجاري.

وأضاف معيط أنه سيتم أيضا الانتهاء من منظومة الشباك الواحد للجمارك في ميناء بورسعيد مارس المقبل، ثم استكمال باقي الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، بالمؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بالشرق الأوسط، الذي نتظمه مجموعة سي آي كابيتال القابضة، وافتتحه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى أن تطبيق الشباك الواحد هو إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك، والتي يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة الحالية.

وذكر أن بين هذه الركائز أيضا الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته، مشيرا إلى أن المصلحة تقوم حاليا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشري ومنها أجهزة الفحص بالأشعة.

كما تعاقدت مصلحة الجمارك مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل بالجمارك وفقا للمعايير الدولية، ورفع كفاءة الكوادر بالمصلحة وتوحيد كافة الإجراءات في جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي، بحسب ما قاله معيط.