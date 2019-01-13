البنك الأهلي يوقع 3 اتفاقيات بقيمة 25 مليون يورو لمكافحة التلوث الصناعي

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، على 3 اتفاقيات بقيمة 25 مليون يورو مع شركات ضمن برنامج التحكم في التلوث الصناعي، بهدف مساعدتهم في التغلب على المشكلات البيئية وتحقيق التوافق البيئي، وذلك بحسب بيان صادر من البنك اليوم الأحد.

ووقع على الاتفاق رؤساء مجالس إدارة الشركات الثلاث، وهي شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" في السويس، والشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" بالفيوم، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، بحضور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال وزير البترول، إن وزارة البترول تعمل على التنسيق المستمر مع وزارة البيئة في اتباع معايير التوافق البيئية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المشروعات الصناعية بمختلف مجالاتها وبصفة خاصة الصناعات البترولية، بحسب البيان.

وأضاف الملا، أن المشروع الذي يتم توقيع الاتفاقيات بشأنه يهدف في المقام الأول إلى تقليل أحمال التلوث الناتجة عن العملية الصناعية عن طريق معالجة مياه الصرف من المواد الضارة وأهمها الفينول.

كما أشار إلى إمكانية إعادة استخدام حوالي80% من المياه المعالجة والسابق استخدامها في العملية الصناعية وهو ما يساعد الشركات في تأمين احتياجاتها من المياه اللازمة للعملية الصناعية وتخفيض التكلفة.



وأكد هشام عكاشه أن استراتيجية البنك الأهلي المصري تركز على القيام بدور اساسي وفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, والذي انعكس على قيامه بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث على مدار عشرين عاما والتي

وبلغ إجمالي التمويل المقدم لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة على مدار 20 عاما سواء في صورة قروض أو منح نحو 330 مليون يورو، يخص المرحلة الثالثة منها 145 مليون يورو، وفقا لهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.