أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة بمصر، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية وقناة السويس والتجاري الدولي والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستقرًا عند 17.90 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.