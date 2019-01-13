بنك مصر يرتب ويسوق قروض مشتركة بقيمة 3.3 مليار دولار في 2018

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر إنه رتب وسوق قروض مشتركة بالدولار خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار لعدد 38 صفقة بما يوازي 60 مليار جنيه.

وأضاف البنك في بيان تلقي مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أن دور البنك في هذه التمويلات يتراوح بين المرتب الرئيسي لعدد 20 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بقيمة حوالي 1.5 مليار دولار أي بما يعادل حوالي 27.5 مليار جنيه، وكذلك إتمام 18 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 1.826 مليار دولار أي بما يعادل 32.66 مليار جنيه كان البنك فيها مسوق التمويل من إجمالي العمليات التمويلية التي قام بها أكبر 20 بنكًا بأفريقيا.

وكانت مؤسسة بلومبرج أعلنت استحواذ بنك مصر على المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2018 وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن العام.

كما حصل بنك مصر على المركز الثالث كأفضل مسوق تمويلي، بالإضافة إلى المركز الخامس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقيه وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.