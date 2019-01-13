شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تصل إلى 50%

كتبت- منار الرخ:

قال يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، اليوم لمصراوي إن الأوكازيون الشتوي سيبدأ رسميًا غدًا بتخفيضات تصل إلى 50%.

وأعلنت وزارة التموين عن بدء فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2019، اعتبارا من غد ولمدة شهر على أن يكون يشارك المحل في الأوكازيون أسبوعين على الأقل.

وبحسب الزنانيري فإن بعض محلات الماركات العالمية خفضت أسعارها بالفعل منذ بداية الأسبوع، دون الانتظار لبداية الأوكازيون.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة إن نسبة التخفيضات تتراوح ما بين 20 إلى 50%، مشيرًا إلى أن الأوكازيون سيكون فرصة للترويج للبضاعة بعدما شهد السوق ركودًا في محلات الملابس الجاهزة.

ومن المقرر أن يستمر الأوكازيون طبقا للقانون لمدة شهر، ولكن الزنانيري توقع استمرار الأوكازيون حتى عيد الأم.

ويذكر أن الأوكازيون الشتوي بدأ الموسم الماضي بداية من 30 يناير واستمر حتى نهاية شهر مارس.

وألزم قرار وزارة التموين اليوم الجهات المشاركة في الأوكازيون، بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وشهدت أسعار الملابس الجاهزة زيادة كبيرة منذ عامين على خلفية قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، نظرًا لأن استهلاك السوق المحلي يأتي أغلبه من الخارج.