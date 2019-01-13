وزير المالية يبدأ غدًا جولة في اليابان والصين وكوريا للترويج للسندات الدولية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه سيسافر غدًا إلى اليابان ثم كوريا والصين، ضمن جولة للترويج للسندات الدولية المصرية.

وأشار في تصريحات على هامش مؤتمر شركة سي أي كابيتال الاستثماري، إلى أن مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية بقيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد على 7 مليارات.

وأشار إلى أن الحكومة "منفتحة على طرح السندات بكل العملات.. كنا نطرح بالدولار فقط.. ثم طرحنا باليورو.. ونتجه للطرح في اليابان والصين.. من أجل تنويع العملات والمنتجات والأسواق. بحيث يكون لدينا دائما بدائل للحصول على التمويل".

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت هناك جولات في اليابان وسنغافورة قام بها نائب وزير المالية ومساعد وزير المالية من أجل طرح سندات دولية في هذه الأسواق.

وقال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة رويترز اليوم إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.

وأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما "أحمد كجوك نائب الوزير سافر اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع".

"سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح".

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.