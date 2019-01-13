تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، وهو نفس سعر الأمس، حيث أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهبعيار 21 استقر اليوم عند 644 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 552 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 734.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5152 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، مسجلة نحو 1288 دولارًا للأوقية.