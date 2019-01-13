  • عاجل:الصفقة التاسعة .. حمدي فتحي على أعتاب الأهلي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    01:42 م الأحد 13 يناير 2019
    تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، وهو نفس سعر الأمس، حيث أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهبعيار 21 استقر اليوم عند 644 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 552 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 734.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5152 جنيهًا.

    وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، مسجلة نحو 1288 دولارًا للأوقية.

    أسعار الذهب البورصة العالمية شعبة الذهب غرفة القاهرة التجارية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان