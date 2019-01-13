وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد تسير بشكل جيد

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، خلال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المفاوضات بشأن الشريحة الخامسة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وأنه سيكون هناك إعلان أو بيان بخصوص هذا الأمر قريبًا.

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، قبل نهاية العام الماضي، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.

وأدرج صندوق النقد الدولي، مصر خلال ديسمبر الماضي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير، بسام راضي، في بيان صحفي نهاية الشهر الماضي إن مصر ستصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال الشهر الجاري.

وتوقع محللون أن يساهم قرار الحكومة ببدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود بداية من نهاية شهر ديسمبر الماضي على بنزين 95 في تسريع عملية حصول مصر على الشريحة الخامسة من القرض، لأنها كانت أحد التعهدات التي كان على مصر تنفيذها.