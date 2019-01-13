سحر نصر لرجال الأعمال: اغتنموا فرص الاستثمار الواعدة المدعومة بالحوافز

كتب- عبدالقادر رمضان:

دعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المستثمرين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة وتوسيع نشاطهم في ظل الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين وتدعم بها هذه الفرص، مشيرة إلى أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف.

جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، اليوم الأحد، في مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي افتتحه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة.

ويحضر المؤتمر عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية بإجمالي أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليونات دولار.

وقالت الوزيرة خلال المؤتمر إنه تمت زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات المؤسسية في مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع كافة الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار، بما يؤدي إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أن وزارتها وفرت حوافز للقطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل للشباب والمرأة، مؤكدة أن هناك عدد من المبادرات التي تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن نصيب مصر ارتفع من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، رغم انخفاض إجمالي قيمة هذا الاستثمار على مستوى العالم.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70% من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بمصر.