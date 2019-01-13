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    البنك المركزي المصري يدرس تأسيس شركة لضمان مخاطر الصادرات

    12:02 م الأحد 13 يناير 2019
    البنك المركزي المصري يدرس تأسيس شركة لضمان مخاطر الصادرات

    البنك المركزي

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن المركزي يعد حاليا دراسة لإنشاء شركة على مستوى عالمي لضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع وزيادة الصادرات المصرية خاصة لأفريقيا.

    وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر شركة سي أي كابيتال الاستثماري، أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق على إجراء دراسة لإنشاء الشركة بالتعاون مع البنك الأفريقي الاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك".

    وقالت إن الدراسة ستحدد الأسواق المستهدفة للتصدير وإمكانية الحصول تمويلات وقروض لدعم المصدرين، ورأسمال الشركة.

    وتوقعت أن يتم الانتهاء من الدراسة والإعلان عن تفاصيل الشركة في الربع الأول من العام الجاري.

    وأشارت إلى أن المركزي لم يحدد حتى المساهمين في الشركة وأن هذا الأمر ستحدده نتائج الدراسة.

    وقالت إن الشركة ستمول المصدرين المصريين وكذلك المستوردين من أجل زيادة صادرات مصر.

    ويوجد في مصر شركة لضمان الصادرات بالفعل مملوكة بشكل أساسي لبنك تنمية الصادرات.

    وتهدف شركات ضمان الصادرات لحماية الشركات من عدم السداد سواء بسبب مخاطر تجارية أو سياسية.

     

     

    البنك المركزي لبنى هلال الصادرات أفريقيا

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