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    أوراسكوم كونستراكشن تتوقع تحقيق 3.5 مليار دولار إيرادات لعام 2018

    11:43 ص الأحد 13 يناير 2019
    أوراسكوم كونستراكشن تتوقع تحقيق 3.5 مليار دولار إيرادات لعام 2018

    شعار شركة أوراسكوم

    كتبت- دينا خالد:

    توقعت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، أن إيراداتها المستهدفة بنهاية العام الماضي بين 3 و3.5 مليار دولار أمريكي، بحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة، اليوم الأحد.

    وأضافت الشركة، أن الإيرادات المستهدفة من المشروعات تحت التنفيد ما بين 4 إلى 4.5 مليار دولار أمريكي.

    وفي نوفمبر الماضي أظهرت القوائم المالية المجمعة، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين، بنسبة 6%، لتصل إلى 82.3 مليون جنيه، مقابل 77.7 مليون جنيه.

    وحققت الشركة إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار الفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 3.6%.

    وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد، هي شركة عامة مدرجة في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية منذ مارس 2015.

    وتعمل أوراسكوم كونستراكشن ليمتد، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية وتركز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، في مصر والولايات المتحدة والشرق الأوسط ووسط آسيا.

     

    شركة أوراسكوم إيرادات البورصة المصرية بورصة ناسداك دبي

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