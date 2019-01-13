خبيرة مكسيكية : يجب تحرير سعر الوقود لتتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

كتب- محمد علاء الدين:

قالت روزينتي بربارا، الرئيس السابق لوحدة تحويل السياسات الصناعية بقطاع الطاقة في المكسيك، إنه يجب على مصر تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عنه لتكون الأسعار واضحة للجميع وفقًا للأسعار العالمية، حتى تتحول إلى مركز طاقة إقليمي.

وأضافت بربارا، خلال فاعليات مؤتمر محور الطاقة في عصر التحول الرقمي، اليوم الأحد، أن المكسيك قامت بخطوات كبيرة لتحسين البنية اللوجيستية للاستفادة من إنتاج الدولة الضخم من الطاقة.

وأضافت بربارا، أن المكسيك حققت أعلى نسبة في الإنتاج في 2014 بمعدل 4.1 مليون برميل يوميًا، ولكن الإنتاج تراجع في الوقت الحالي إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

وأكدت بربارا، على ضرورة وضع سياسات واضحة لتحقيق التحول لمركز الطاقة، لأن الوصول إلى أن تكون مصر مركز الطاقة يرجع إلى حاجة السوق وإذا تمكنت مصر من جذب الاستثمار ستكون سوق إقليمي.

وأشارت بربارا إلى ضرورة توافر معلومات حول المخزون والإنتاج وإنتاجية مصانع التكرير ويجب أن يتم مشاركة هذه المعلومات مع كافة اللاعبين في السوق بشرط أن تكون المعلومات ذات مصداقية .

"كل هذا يتطلب ضخ استثمارات جادة على المدى الطويل وهذا ما قمنا به في المكسيك والآن لدينا سوق مفتوح للغاز وشركات تقوم ببيع الغاز تعمل استنادا للبنية التحتية التي أنشئتها الدولة بعقود موحدة"، بحسب بربارا.

وترى بربارا أن مصر يجب أن تنفق استثمارات على التكنولوجيا لتتمكن من توفير المعلومات الخاصة بالسوق ومشاركتها مع السوق للتحول لمركز إقليمي .

وقال مجدي جلال، نائب رئيس شركة إيجاس، إن الاكتشاقات الجديدة بقطاع البترول في الأسكندريه ومنطقة الدلتا تفتح لمصر آفاق جديدة، ومصر لديها رؤية للتحول لمركز إقليمي الطاقة استفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية.

وأضاف على هامش فاعليات مؤتمر محور الطاقة في عصر التحول الرقمي "حلم أن تصبح مصر مركز إقليمي الطاقة يجب أن يكون اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي".