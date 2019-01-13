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    وزيرة الاستثمار: لن نحقق النمو الاقتصادي المستهدف إلا بمشاركة القطاع الخاص

    11:15 ص الأحد 13 يناير 2019
    وزيرة الاستثمار: لن نحقق النمو الاقتصادي المستهدف إلا بمشاركة القطاع الخاص

    سحر نصر وزيرة الاستثمار

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، إن الحكومة ملتزمة بتنمية وتشجيع القطاع الخاص.

    جاء خلال كلمتها أمام المؤتمر الثالث لشركة سي أي كابيتال للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "اقتناص الفرص الاستثمارية".

    وقالت الوزيرة إن الحكومة لن تحقق النمو الاقتصادي المستهدف وتوفير الوظائف بدون مشاركة القطاع الخاص، "وهي مهمتي وتكليفي المباشر".

    وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية "الجريئة" التي نفذتها مصر خلال الفترة الأخيرة جنبتها كثير من الآثار السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

    وقالت إن مصر تقدم فرص استثمارية جاذبة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية.

    وزيرة الاستثمار سحر نصر القطاع الخاص الأسواق الأفريقية

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