البنك الأهلي يتيح بطاقات "ميزة" بالفروع في النصف الثاني من يناير

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه أصدر أول بطاقة دفع وطنية "بطاقة ميزة"، حرصًا منه على تفعيل توصيات المجلس القومي للمدفوعات والخاصة بإصدار بطاقات دفع وطنية بغرض تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية.

وبحسب بيان من البنك، فإنه بدأ بالفعل في إصدار البطاقات مسبقة الدفع كمرحلة أولى والتي ستكون متاحة بجميع فروع البنك خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري لتلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين.

وتُمكّن "ميزة" حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123)، كما ستمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

وقال البنك في منشور لفروعه، إن إصدار البطاقة سيكون مجانًا خلال الشهر الأول على أن تكون برسوم تقدر بـ 25 جنيهًا فيما بعد.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة " خلال شهر يونيو 2018 في إطار المرحلة التجريبية لطرح المنتج بالتنسيق مع كلٍ من البنك المركزي وشركة بنوك مصر.

وأضاف هشام عكاشة أن البطاقة التي تخاطب شرائح مختلفة من العملاء توفر لحامليها حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي أو من خلال الشبكة المحلية 123 والتي تنتشر بمختلف أنحاء الجمهورية.

وبحسب عكاشة، يجري حاليًا التنسيق مع شركة بنوك مصر والبنك المركزي لإتاحة استخدام تلك البطاقات في التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة المدفوعات الحكومية.

وقال عكاشة إن هذه البطاقات تستهدف أكثر من 20 مليون مواطن مصري من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، وسوف تمنحهم قبولًا أوسع للتعامل بها لدى العديد من الجهات والتي تعد وسيلة آمنة وبسيطة للسداد الإلكتروني.

وبحسب عكاشة، فإنه سيتم طرح البطاقات مسبقة الدفع للمواطنين والتي تتميز بسهولة إجراءات الحصول عليها واستلامها في الحال بأبسط الإجراءات البنكية.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، بحسب البيان، إن البنك سوف يصدر بطاقات ميزة من خلال ثلاثة أنواع من البطاقات لشرائح مختلفة من العملاء حيث يشمل النوع الأول البطاقات مسبقة الدفع والموجهة لشريحة كبيرة من المواطنين خارج القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي وأهمها الشباب والعمالة اليومية.

أما النوع الثاني فيتضمن بطاقات المرتبات والتي تستهدف شريحة عملاء المرتبات وبصفة خاصة العاملين بالقطاع الحكومي لكى يتم استخدامها في تحويل الرواتب عليها إلكترونيا، ويضم النوع الثالث بطاقات الخصم المباشر والتي سوف تصدر لعملاء البنك أصحاب الحسابات بالعملة المحلية، وفقا لأبو الفتوح.

وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك قد بدأ بالفعل في إصدار البطاقات مسبقة الدفع كمرحلة أولى والتي ستكون متاحة بجميع فروع البنك خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري.

وأضافت أن هذه البطاقات ستلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي بدءا من سن 16 عاما وبصفة خاصة شريحة الشباب، وشريحة المواطنين الوارد لهم حوالات من الخارج خاصة من دول الخليج لكى يتم من خلالها استقبال الحوالات.

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