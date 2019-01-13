تسوية نزاع بين الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيدس بـ 700 مليون جنيه

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، قرارًا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات "مرسيدس" حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وقال محمد معيط وزير المالية، إنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة للسيارات "مرسيدس" على آلية التسوية وانهاء هذا النزاع والذي يبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه.

وكان ماركوس شيفر، رئيس قطاع الإنتاج الدولي في شركة "مرسيدس بنز" الألمانية، أعرب عن تطلع الشركة لاستئناف العمل في مصر قريبا، مشيرا إلى أنها تدرس إنتاج موديلات إضافية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء شيفر أول أمس الجمعة مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لألمانيا.

وكانت شركة مرسيدس بنز أوقفت نشاط تجميع سيارات الركوب الخاصة بها بمصر في مايو 2015.

وبحسب بيان اليوم، قال الوزير إن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.

وأضاف أن الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيدا لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات على مستوي الجمهورية

ووفقا للبيان، أكد ممثل الشركة على حرصها على الاستمرار في ضخ استثمارات داخل مصر وخلق المزيد من فرص العمل.