القابضة للسياحة تتفاوض مع مستثمرين لإعداد كراسة شروط جديدة لتطوير فندق شبرد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن الشركة القابضة، تتفاوض مع عدد من المستثمرين، لمعرفة آرائهم واحتياجاتهم، تمهيدًا لإعداد كراسة شروط جديدة، لمشروع تطوير فندق شبرد التابع لها.

وأوضحت حطبة: "نسمع من المستثمرين لوضع كراسة شروط تناسب منظورهم، ذلك يساعد على ترويج المشروع بشكل أفضل".

وكانت شركة إيجوث التابعة للقابضة، والمالكة للفندق، ألغت مناقصة تطوير فندق شبرد، الشهر الماضي، بعدما تلقت الشركة عرضين في المناقصة من شركتين خالفا كراسة الشروط.

وكانت المناقصة تهدف لاختيار مستثمر للمساهمة بنسبة 51% في رأسمال شركة جديدة يتم تأسيسها برأسمال 100 مليون دولار لتملك وتطوير فندق شبرد التابع لها، ويمثل فيها الفندق حصة عينية للشركة المالكة.

وكان من المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 130 مليون دولار.

وقالت رئيسة القابضة، إن الشركة القابضة أغلقت قرية مجاويش السياحية التابعة لها في الغردقة، وهو ما نتج عنه إنهاء تعاقد 96 فردًا كانوا عمالة مؤقتة، تم التعاقد معهم لمدة 6 شهور قابلة للتجديد.

وأضافت :"إنسانيًا قدمنا لهم تعويضًا عن الإغلاق، تمهيدًا للتطوير، كانوا يعلمون أن تعيينهم سيكون مؤقتًا وينتهي تعاقدهم عند إغلاق التطوير".



