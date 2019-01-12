رئيس البنك: تراجع خسائر التنمية الصناعية إلى 700 مليون جينه في 2018

كتبت- منال المصري:

قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن خسائر البنك تراجعت إلى نحو 700 مليون جنيه بنهاية عام 2018 مقارنة بمليار جنيه بنهاية عام 2017.

وأضاف لمصراوي أن البنك يخطط إغلاق خسائر البنك في نهاية العام الجاري ٢٠١٩ من خلال التحول إلى الربحية إضافة إلى بيع بعض الأصول المملوكة للبنك.

وأوضح فهمي أن البنك يخطط لبيع فرعه بشارع التسعين بالتجمع الخامس وكذلك مقر البنك في شارع الجلاء بوسط البلد وبعض الأصول الأخرى بهدف تعزيز موارده.

ونشأت خسائر البنك نتيجة فجوة المخصصات مما أدى إلى تعثر العملاء وعدم سداد التزاماتهم للبنك وذلك قبل دمج بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أثناء خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.

وقال ماجد فهمي في تصريحات سابقة إن البنك يعتزم ضخ مليار جنيه في رأسمال البنك خلال العام الجاري ليسجل 1.5مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليا وذلك بعد موافقة البنك المركزي والمساهمين.

وأوضح أن اتجاه البنك لرفع رأسماله كي يتوافق مع قانون البنوك الجديد الذي يعكف البنك المركزي على إعداده حاليا وإقراره من مجلس النواب.