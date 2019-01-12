تبدأ من 16 عامًا.. كل ما تريد معرفته عن بطاقة ميزة في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، إصدار بطاقة ميزة الوطنية، حيث أطلقها بنك مصر الأحد الماضي، فيما يطلقها البنك الأهلي غدًا.

وتصدر "ميزة" بهدف ميكنة المدفوعات إلكترونيًا وتقليل تداول الكاش تنفيذًا لرؤية الدولة والبنك المركزي.

ويخطط البنكان لطرح مليوني بطاقة من ميزة خلال العام الجاري، تبدأ بإصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما كمرحلة أولى ثم بطاقة الديبت والمرتبات كمرحلة لاحقة .

وتتيح بطاقة ميزة، نفس الخدمات المقدمة من فيزا وماستر كارد ولكن ميزة يتم استخدامها محليًا فقط داخل مصر فيما الشركتين الأخريين تتيح استخدامها داخل وخارج مصر.

ويعرض مصراوي، جميع خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما ومواصفاتها في بنكي الأهلي ومصر:

أولا- وظيفة بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا:

1 - تتيح البطاقة للعميل تسديد مشترياته أو فواتيره إلكترونيًا من خلال ماكينات POSنقاط البيع لدى التجار، كما تمكن العميل من استخدامها على الإنترنت للشراء .

2 - تسمح بالسحب النقدي من جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الصادر منه البطاقة أو أي بنك آخر بشرط تسديد نسبة من الرسوم التي يحددها البنك.

3 - يتم إتاحتها لطلاب الجامعات لتسديد مصاريفهم الدراسية إلكترونيا في أقل وقت.

ثانيًا: خطوات الحصول على بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا:

1 – يتوجه أي مواطن لأي فرع من فروع بنكي مصر أو الأهلي المصري لتقديم طلب لإصدار ميزة المدفوعة مقدمًا، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل ثم يحصل عليها مباشرة بعد تسديد رسوم قليلة المقررة من البنك.

2 - يتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لأي مواطن بداية من سن 16 عامًا.

3 - لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدما.

4 - يحصل العميل على كارت واحد.

5 -تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.

6- يتم إعدام البطاقة غير المستلمة من العميل بعد مرور 3 أشهر.

ثالثا- خطوات شحن البطاقة المدفوعة مقدما:

يتم شحن البطاقة من خلال طريقتين فقط وذلك بعد تفعيلها لأول مرة وتحديد رقم سري .

1 - شحنها من خلال إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك .

2 - شحنها من خلال أي فرع من فروع بنكي الأهلي ومصر.

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