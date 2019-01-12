أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، في مصر، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 644 جنيهًا، مقابل 645 جنيها بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 552 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 734.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5152 جنيهًا.

وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب إلى إغلاق البورصة العالمية بالأمس على انخفاض حيث سجلت نحو 1288 دولار للأوقية، مقابل 1294 في تعاملات صباح الأمس.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1294.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 % هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1294.3 دولار للأوقية.