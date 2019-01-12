المالية: اعتماد 645 مليون جنيه لحملة "100 مليون صحة" في 5 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد محمد معيط وزير المالية، إتاحة بقيمة 645 مليون جنيه، لوزارة الصحة، لتخصص للحملة القومية للقضاء على فيروس سي، في إطار مباردة "100 مليون صحة" منذ أغسطس وحتى ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ووفقا للبيان، فإن معيط، اعتمد عددًا من الإتاحات بمبلغ 15.6 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2018، لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وبحسب البيان، تم إتاحة مليار جنيه لتوفير باقي المستلزمات الطبية المطلوبة لمستشفيات وزارة الصحة من خلال لجنة الشراء الموحدة للمستلزمات الطبية، وإتاحة 56 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة تكاليف عقار السيرزايم الخاص بمرضي جوشية النادر.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 396.8 مليون جنيه منهم 261.2مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، ومبلغ 135.6مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق وذلك عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018.

وقال البيان، إنه تم إتاحة مبلغ 6.9 مليون جنيه لسداد التأمينات الاجتماعية للعاملين وأقساط جدولة التأمينات الشهرية والعلاوة السنوية المقررة للعاملين بشركات الري الثلاث (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعين للشركة القابضة للري والصرف عن الربع الأخير من 2018.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 160.3 مليون جنيه لهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات شركات النظافة عن منظومة النظافة الجديد بالهيئة.