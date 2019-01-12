المالية: 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الربع الأخير من 2018

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد محمد معيط وزير المالية، عددًا من الإتاحات بمبلغ 15.6 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام 2018، لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وبحسب البيان، تضمنت الإتاحات 12 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن الـ 3 أشهر.

وأضاف البيان، أنه تم إصدار ضمانات بمبلغ 524.6 مليون دولار لشراء 2 مليون طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 660 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام، و 30 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية المتعثرة على أن تقدم برنامجا لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية.

ووفقا لبيان المالية، تم إتاحة مبلغ 295.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين.

كما تم إتاحة مبلغ 187.5مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها وذلك عن الفترة نفسها، بحسب البيان.

وقال البيان، إن الإتاحات شملت أيضا مبلغ 181.8 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والاطفال دون السن المدرسي.