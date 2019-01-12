بنك ناصر الاجتماعي يدعم تأثيث حي الأسمرات والمحروسة بنحو 20 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

وقع شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع إسماعيل عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مصنع ايتكو للأخشاب، وعايدة أحمد، رئيس مجلس إدارة الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، لتقديم الدعم لتأسيس وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية في أحياء الأسمرات والمحروسة.

وقال فاروق، إن البنك خصص نحو 20 مليون جنيه لتجهيز الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية لتسكين أهالي عشوائيات القاهرة بها، بحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت.

وأضاف فاروق، أنه تم تجهيز وتأثيث هذه الوحدات بأجهزة كهربائية وغرف نوم رئيسية وغرف أطفال وسفرة وأنترية ومطبخ وتم اختيار مصنع ايتكو للاخشاب والهيئة العربية للتصنيع في ضوء ما لديهما من خبرات في إنتاج العديد من الآلات والأجهزة والأثاث بمواصفات عالمية وأسعار تنافسية .

والجدير بالذكر أن البنك قام العام الماضي، بدعم وتأثيث وتجهيز وحدات سكنية للفئات الأولى بالرعاية بمنطقة أهالينا لعدد 1096 وحدة بمبلغ 11 مليون و442 ألف جنيه.