دون فتح حساب بنكي.. شروط وتكلفة الحصول على كارت "ميزة" من بنك مصر

كتبت- منال المصري:

أصدر بنك مصر، الأحد الماضي، بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا، للعملاء، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فاينانس.

وقال بنك مصر إن إصدار بطاقات ميزة المحلية تأتي تماشيًا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويقدم مصراوي، تفاصيل وشروط وتكلفة الحصول على كارت ميزة المدفوعة مقدمًا من بنك مصر:

1 - رسوم إصدار البطاقة 15 جنيهًا.

2 - لا يوجد رسم اشتراك سنوي.

3 - مصاريف بدل فاقد أو تالف 10 جنيهات.

5 - صلاحية البطاقة عامان فقط، ولا تجدد ويتم إصدار بطاقة أخرى.

6 - الحد الأقصى للسحب النقدي 10 آلاف جنيه يوميا وبحد أقصى 50 ألف جنيه شهريا.

7 - الحد الأقصى للشراء اليومي أو الشهري 50 ألف جنيه من خلال نقاط البيع.

8 - عمولة الاستفسار عن الرصيد أو السحب النقدي مجانا باستخدام ماكينات بنك مصر.

9- عمولة السحب النقدي باستخدام اَي ماكينة صراف آلي غير تابعة لبنك مصر 9 جنيهات، بالإضافة لجنبه استعلام رصيد وفِي بعض الماكينات تقل جنيه.

10- في حال فقدان الرقم السري للبطاقة يتم خصم ٢ جنيه لإعادة كلمة سر جديدة.

11 - يتم إصدارها من سن 16 عاما بصورة الرقم القومي.

12- لا يشترط أن يكون صاحب البطاقة عميلا للبنك أوله حساب بنكي.

13 - لا يتيح البنك استقبال الحوالات على البطاقة.

اقرأ أيضا:

"مجانا" لأي مواطن بـصورة البطاقة.. شروط الحصول على كارت "ميزة" البنك الأهلي

بينها بطاقة المرتبات والمدفوعة مقدما .. إصدار 2.5 مليون كارت ميزة في 2019

قبل طرحها للعملاء.. مصراوي ينفرد بنشر صورة "ميزة" البنك الأهلي

"لأي مواطن وبصورة البطاقة".. البنك الأهلي يصدر كارت ميزة الأحد المقبل