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أبوظبي تمنح كونسورتيوم لشركة إيني وأخرى تايلاندية لاستكشاف منطقتين بحريتين

10:23 ص السبت 12 يناير 2019
أبوظبي تمنح كونسورتيوم لشركة إيني وأخرى تايلاندية لاستكشاف منطقتين بحريتين

علم الإمارات العربية المتحدة

القاهرة- وكالات:

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم السبت إنها منحت كونسورتيوم يضم شركتي إيني الإيطالية و(بي.تي.تي.إي.بي) التايلاندية عقد "استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز لمنطقتين بحريتين في أبوظبي".

وأضافت في بيان أن إيني ستكون المشغل للمنطقتين وستستحوذ هي و(بي.تي.تي.إي.بي) على نسبة مئة في المئة في مرحلة الاستكشاف.

وتابعت أن الشركتين ستستثمران 230 مليون دولار على الأقل في مرحلة الاستكشاف وسيكون لأدنوك خيار الحصول على 60 بالمئة في مرحلة الإنتاج إذا تم التوصل لكشف تجاري.

 

 

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