اقتصاد الأسبوع| تراجع التضخم وتفاؤل اقتصادي بـ"أمم أفريقيا" وتسعير تلقائي لبنزين 95

كتبت- شيماء حفظي:

يقدم "مصراوي" خدمة الجمعة، لمتابعة أبرز الأخبار الاقتصادية على مدار الأسبوع الماضي.

- وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، على أن بدأ تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا.

للتفاصيل.. ما هي آلية "التسعير التلقائي" للبنزين التي بدأت الحكومة تطبيقها؟

فيديوجرافيك- كيف تعمل آلية تسعير بنزين 95 الجديدة؟

-أظهرت بيانات البنك المركزي، الصادرة الأسبوع الماضي، الاحتياطي الأجنبي يتراجع لأول مرة منذ عامين ويفقد نحو ملياري دولار في ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

للتفاصيل.. الاحتياطي الأجنبي يتراجع لأول مرة منذ عامين ويفقد نحو ملياري دولار في ديسمبر

المركزي: 40% تراجعا بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول

-كما أعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 284 مليون دولار بالربع الأول بفضل السياحة والتحويلات.

وأظهرت بيانات المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

للتفاصيل.. 46 % زيادة في إيرادات مصر من السياحة في 3 شهور

284 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات بالربع الأول بفضل السياحة والتحويلات

-وسجل معدل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي، رقما سالبا -4.1% في إجمالي الجمهورية، و-3.4% في المدن، وهو ما يعبر عن تراجع في الأسعار على المستوى الشهري، هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الأسبوع الماضي.

للتفاصيل.. الطماطم والبطاطس والدواجن.. سلع قادت معدل الأسعار للانخفاض في ديسمبر

ماذا قال محللون عن أكبر تراجع للتضخم الشهري في الأسعار منذ التعويم؟

-وخلال الأسبوع الماضي، فاز الملف المصري أمس بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 على حساب جنوب أفريقيا، وبذلك ستكون مصر أول دولة منظمة للبطولة بشكلها الجديد حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا خلال الفترة من 15 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو.

ومن المتوقع أن تساهم البطولة في زيادة الحجوزات الفندقية وارتفاع الإقبال على الاستهلاك وجذب مزيد من السياح لمتابعة المباريات، الأمر الذي يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.

للتفاصيل .. "أمم أفريقيا في مصر".. سياحة وانتعاش اقتصادي وبقشيش لعمال المقاهي

البريد" يتفاوض مع اتحاد الكرة لبيع تذاكر أمم أفريقيا من خلال مكاتبه

-كما يمكنك مطالعة بعض الأخبار التي نشرها مصراوي، خلال الأسبوع الماضي:

تحريك أسعار 129 صنفًا.. "قطاع الأعمال" تبدأ حل أزمة خسائر شركات الأدوية

"العاصمة وظهر".. ننشر صور العملات المعدنية لتوثيق 8 مشروعات قومية

بنك بريطاني: مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030