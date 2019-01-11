"مجانا" لأي مواطن بـصورة البطاقة.. شروط الحصول على كارت "ميزة" البنك الأهلي

كتبت منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري - أكبر بنك في حجم الأصول بالجهاز المصرفي - إطلاق كارت ميزة المدفوعة مقدمًا للعملاء بنوع البلاتينيوم، بداية من الأحد المقبل، للاستخدام المحلي فقط بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة بنوك مصر.

وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، وتهدف تنفيذ استراتيجية البنك المركزي والجهاز القومي للمدفوعات بتقليل تداول الكاش و ميكنة المدفوعات وإدخال غير المتعاملين في منظومة الجهاز المصرفي.

وقرر البنك الأهلي اصدار كارت ميزة مجانا دون مصاريف في الشهر الأول من تاريخ إصدار البطاقة تبدأ من الأحد القادم في إطار سعي البنك لدعم منظومة الدفع إلكترونيا.

ويخطط البنك الأهلي لإصدار مليون بطاقة من ميزة خلال العام الجاري بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للبنك الأهلي علاء فاروق.

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي للمدفوعات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة إن المركزي يخطط لإصدار 20 مليون كارت ميزة خلال أول 3 سنوات.

ويعرض "مصراوي" شروط وتكلفة الحصول على كارت "ميزة" المدفوعة مقدما من البنك الأهلي كما يلي:

1 - إصدار البطاقة لكافة الجمهور سواء عملاء أو غير عملاء البنك.

2 - الحصول على البطاقة بصورة إثبات الشخصية من سن 16 عاما.

3 - طرح البطاقة مجانا دون مصاريف إدارية في أول شهر.

4 - رسم الإصدار يبلغ 25 جنيها.

5 - رسم الاشتراك السنوي 15 جنيها.

6 - رسم الاستبدال 15 جنيها.

7 - صلاحية البطاقة 3 سنوات وتجدد في نهاية مدة سريانها.

8- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 50 ألف جنيه .

9- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي محليا 20 ألف جنيه.

10- الحد الأقصى للشراء اليومي من ماكينات POS محليا 30 ألف جنيه.

11- عمولة الاستفسار عن الرصيد محليا من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر مجانا.

12- عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الالي داخل مصر 2 جنيه من ماكينات البنك الاهلي وعمولة 5 جنيهات من السحب من غير ماكينات البنك الأهلي.

13 - استلام الحوالات الواردة من الخارج على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما.