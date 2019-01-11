  • عاجل:"لأي مواطن وبصورة البطاقة".. البنك الأهلي يصدر كارت ميزة الأحد المقبل (اضغط للتفاصيل)

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    قبل طرحها للعملاء.. مصراوي ينفرد بنشر صورة "ميزة" البنك الأهلي

    02:17 م الجمعة 11 يناير 2019
    قبل طرحها للعملاء.. مصراوي ينفرد بنشر صورة "ميزة" البنك الأهلي

    البنك الأهلي

    كتبت- منال المصري:

    ينفرد "مصراوي" بنشر صورة لبطاقة ميزة، التي من المقرر أن يصدرها البنك الأهلي للعملاء.

    وقرر البنك الأهلي إصدار كروت ميزة المدفوعة مقدما، الأحد المقبل، للعملاء، بحسب ما قاله علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي.

    وميزة، هي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية، وتطرحها الحكومة بهدف تقليل تداول الكاش وميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي.

    وأوضح فاروق، أن البنك الأهلي أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة" خلال شهر يونيو 2018 في إطار المرحلة التجريبية لطرح المنتج بالتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر.

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    البنك الأهلي بطاقة ميزة علاء فاروق
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