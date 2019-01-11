ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في مصر، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا، وهو نفس سعر الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل اليوم 553 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 735.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5160 جنيهًا.

وعالميًا، قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخبارا بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 %إلى 1294.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. والمعدن الأصفر مرتفع 0.7 % هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1294.3 دولار للأوقية.