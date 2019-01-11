3 بنوك تقرر إصدار شهادات ادخارية جديدة بفائدة مرتفعة

كتبت - منال المصري:

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر، رفع سعر الفائدة على الشهادات الاستثمارية أو تقديم شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة لجذب مزيد من المدخرات الجديدة.

وعلى الرغم من قرار المركزي بتثبيت الفائدة 6 مرات متتالية في اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلا أن هناك بنوك خاصة عديدة رفعت الفائدة على الشهادات.

وبدأت بعض البنوك الخاصة رفع الفائدة على الشهادات الادخارية لتعزيز مستويات السيولة لديها.

وقرر بنك اَي جي بنك مؤخرًا طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة أربع سنوات بفائدة 14% ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر بهدف جذب مدخرات جديدة، والحفاظ على استمرار الودائع القائمة في ظل المنافسة السعرية القائمة بين البنوك .

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته، ويسمح البنك باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، ولكن يخسر العميل 5% من إجمالي قيمة الشهادة.

وفِي حال كسر الشهادة بعد سنة يخسر العميل 4% وفِي حالي كسرها بعد سنتين يخسر العميل 3% من إجمالي قيمة الشهادة وفِي حال كسرها بعد 3 سنوات يخسر العميل 2%من إجمالي قيمة الشهادة.

كما يقدم البنك شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة ثابتة 13% يصرف العائد شهريا او بفائدة 13.25% يصرف العائد كل 3 أشهر، أو 13.5% يصرف كل 6 أشهر أو 14% يصرف سنويًا.

كما يقدم البنك شهادة لمدة 3 سنوات تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح فائدة ثابتة في أول 6 أشهر لتسجل 16.75% يصرف شهريا أو 16.90% تصرف بشكل ربع سنوي.

ويبدأ شراء اَي شهادة بالبنك من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

كما قرر بنك الإمارات الوطني مصر، مؤخرًا، تقديم شهادة ادخارية جديدة بفائدة 15% لمدة ثلاث سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر.

ويضع البنك حد أدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه ثم مضاعفة الألف جنيه وذلك للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الشهادة.

يسمح البنك للعميل باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر من شرائها بشرط خصم 10% من أرباح فوائد الشهادة، ويخسر العميل 11% من أرباح فائدة الشهادة في حال كسرها بعد سنة، ويخسر العميل 11.5% من أرباح فائدة الشهادة في حال كسرها بعد سنتين.



وبدأت بعض البنوك تحريك سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية قبل نهاية العام الماضي لجذب مدخرات من العملاء على الرغم من قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة 6 مرات متتالية في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية.

وسجل متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي بين 16.75% يصرف الإيداع و17.75% على الإقراض.

وقرر البنك العربي أحد البنوك الأردنية التي تعمل بالسوق المصري، رفع الفائدة 2% على الشهادة ذات الثلاث سنوات بداية من الشهر الجاري.

ويصرف العائد بشكل يومي ويبدأ شراء الشهادة من أول 10 آلاف جنيهًا ولا يسمح البنك بكسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

وكان البنك المركزي قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة للمرة السادسة في اجتماع لجنة السياسة النقدية ليسجل متوسط سعر الفائدة المركزي 16.75% عى الإيداع و 17.75% على الإقراض.

ويقدم البنك العربي شهادة ادخارية بعائد متغير 16.25% يصرف يوميا لمدة ثلاث سنوات.