سحر نصر : 1.47 مليار دولار استثمارات في المنطقة الإعلامية الحرة

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشكل مستمر ومنها المنطقة الاعلامية العامة الحرة، بحسب بيان اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد المشروعات العاملة في المنطقة الإعلامية الحرة بلغ 78 مشروع منهم 75 قناة باستثمارات بلغت 1.47 مليار دولار.

وتفقدت الوزيرة، المنطقة الإعلامية الحرة وعقدت اجتماعا مع مجلس إدارة المنطقة العامة الاعلامية الحرة، في إطار خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتطوير المناطق الحرة المتواجدة والعمل على التوسع في إنشاء مناطق جديدة في عدد من المحافظات تلبية لاحتياجات المستثمرين، بحسب البيان.

وأضافت نصر، أن الوزارة عملت على تطزير المناطق الحرة، لتكون مزودة بشبكة متكاملة من المرافق وخدمات البنية الأساسية، وأقمار البث الفضائي والإرسال التليفزيوني بالتعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية والشركة المصرية للقنوات الفضائية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية عمل مجلس إدارة المنطقة الاعلامية الحرة فى تيسير الاجراءات على المستثمرين في المنطقة.