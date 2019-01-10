46 % زيادة في إيرادات مصر من السياحة في 3 شهور

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وبحسب بيان من المركزي اليوم الخميس، عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2018-2019 نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وانتعشت حركة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية بعد زيادة أعداد السياح القادمين من عدة مناطق منها أسواق أوروبية وآسيوية وعربية، ومع السماح باستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، رغم استمرار حظرها مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وخلال 2017-2018 قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 123.9% إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2016-2017.

وقال البنك المركزي المصري إن ميزان السفر سجل فائضا بنحو 3.2 مليار دولار في الربع الأول من من العام الجاري مقابل نحو 2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017-2018.

واستقر تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي عند نحو 1.8 مليار دولار.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب التحويلات الرسمية التي تشمل المساعدات والمنح.

ويدخل حساب المعاملات الجارية في قياس الدخل القومي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار.

ويعبر أي تحسن في عجز حساب المعاملات الجارية عن تحسن الدخل القومي للبلاد في مقابل الإنفاق سواء كان على الاستهلاك أو الاستثمار.

وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 284 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري.

ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.