مصرف أبو ظبي يرفع سعر شراء الدولار بنهاية تعاملات اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر شراء الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار تعاملات الصباح، بينما استقر في 9 بنوك أخرى عاملة في مصر.

وارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.90 جنيه مقابل 17.89 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

وظل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة علي مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.