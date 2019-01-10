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    مصانع حديد تخفض أسعارها 200 جنيه في الطن مع تراجع البليت عالميا

    03:48 م الخميس 10 يناير 2019
    مصانع حديد تخفض أسعارها 200 جنيه في الطن مع تراجع البليت عالميا

    كتبت- شيرين صلاح:
    قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض مصانع الحديد الاستثمارية خفضت أسعارها بنحو 200 جنيه في الطن، اليوم الخميس.

    وأضاف الزيني، في تصريحات لمصراوي، أن خام "البليت" تراجع عالميا إلى 425 دولارا بدلا من 440 دولارا للطن، وهو ما ساهم في انخفاض أسعار الحديد المحلية.
    وقال إن مصانع بيانكو وعنتر وعياد خفضت سعر طن الحديد إلى 11 الف جنيه مقابل 11.200 جنيه.

    وتوقع الزيني أن تتراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري لانخفاض أسعار الخامات.
    وهو ما اتفق معه محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، الذي قال إن مصانع الحديد تتجه خلال الفترة الحالية إلى خفض الأسعار نتيجة لتراجع أسعار خام البليت.
    وتوقع حنفي، استمرار تراجع سعر طن خام البليت خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك على أسعار الحديد في السوق المحلي.
    وكانت أسعار الحديد تراجعت بقيمة 600 جنيه للطن الواحد خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي، الشهر الماضي.

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    مصانع الحديد أسعار الحديد مواد البناء أحمد الزيني

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