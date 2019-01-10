البريد" يتفاوض مع اتحاد الكرة لبيع تذاكر أمم أفريقيا من خلال مكاتبه

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسؤول في الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة دخلت في مفاوضات مبدئية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إتاحة بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال مكاتبه المنتشرة في كل المحافظات.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة لديها حوالي 4 آلاف مكتب بريد، وأن بيع التذاكر من خلالها سيسهل الحصول عليها للراغبين في حضور المباريات.

وفاز الملف المصري أول أمس بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 على حساب جنوب أفريقيا، وبذلك ستكون مصر أول دولة منظمة للبطولة بشكلها الجديد حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا خلال الفترة من 15 يونيو، وتستمر حتى 13 يوليو.

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