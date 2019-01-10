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    البورصة ترتفع بشكل طفيف والتداولات فوق المليار جنيه

    03:12 م الخميس 10 يناير 2019
    البورصة ترتفع بشكل طفيف والتداولات فوق المليار جنيه

    كتبت- شيرين صلاح:
    أغلقت البورصة المصرية، على ارتفاع طفيف، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشرها الرئيس EGX30 بنسبة 0.01% إلى مستوى 13367 نقطة.

    كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03%، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.01%.
    وسجلت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم حوالي مليار جنيه.

    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال اليوم صافي شراء بنحو 45.12 مليون جنيه، بينما سجل العرب والمصريون صافي بيع بقيمة 39.8 مليون جنيه، و84.9 مليون جنيه على التوالي.
    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أغلق أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.28% إلى مستوى 13365 نقطة.

    البورصة المصرية ارتفاع البورصة

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