رئيسة هيئة تنمية الصادرات تطلب إعفائها من منصبها

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الخميس، إن شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، تقدمت بطلب لإعفائها من منصبها اعتبارا من أول فبراير المقبل.

وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة وجهوا الشكر لشيرين الشوربجي، خلال اجتماعه، برئاسة الوزير عمرو نصار.

من جهة أخرى قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة وكافة وزراء المجموعة الاقتصادية لوضع نظام قوي وفعال لتعزيز منظومة التصدير في مصر يرتكز على وضع رؤية شاملة لأهم القطاعات التصديرية والسعي لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تطبيق طريقة فعالة لإدارة هيئة تنمية الصادرات ترتكز على الدمج بين الفكر الحكومي وفكر القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمصدرين ورجال الأعمال.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالي 2018/2019.

وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين المنظومة الإجرائية بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات التصديرية.

وأشار إلى أهمية دور المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي من المقرر أن يعقد اجتماعات مكثفة خلال المرحلة المقبلة لوضع تصور شامل لكافة التحديات التي تواجه القطاعات المصدرة، واقتراح الحلول الفعالة لوضعها ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات.

وقال إن جهود الهيئة في إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018، مشيراً إلى أن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل في قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات.

واستعرض مجلس الادارة أبرز أنشطة الهيئة خلال العام الماضي والتي تضمنت تنظيم المشاركة المصرية في 18 معرض متخصص بمشاركة 338 شركة في قطاعات الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الحرف اليدوية، الجلود، الصناعات الطبية والدوائية، مواد البناء، الصناعات النسيجية، التعبئة والتغليف، الكتب بكل من الصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وأمريكا، وهونج كونج، وكينيا، وإسبانيا، وألمانيا، وإثيوبيا، والمغرب، والسعودية، فضلاً عن قيام الهيئة بتنفيذ 11 بعثة مشترين في قطاعات الأثاث، الجلود، الصناعات الطبية، مواد البناء، الغزل والمنسوجات، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الرعاية والمستشفيات، كما قامت الهيئة بحل 49 مشكلة من أصل 60 مشكلة تصديرية وردت اليها.

وحققت الهيئة عددا من المؤشرات الإيجابية التي تضمنت إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt لتكون بمثابة منصة الكترونية تحتوي على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضي لربط المصدرين بالمستوردين، فضلاً عن تطوير عدد من المراكز اللوجستية بالأسواق المستهدفة واستكمال انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية، وقد قام ما يزيد عن 119 ألف زائر بزيارة البوابة حتى أكتوبر 2018، وكذا قيام 3839 شركة بتسجيل ببياناتها مكتملة على البوابة ، إلى جانب ورود 2809 طلب، والرد على 80 استفسار في المتوسط شهريا من خلالها

وقالت شيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات إن الهيئة تنفذ حالياً خطة شاملة لتحفيز الصادرات المصرية تشمل تقديم حوافز مالية وائتمانية والتركيز على منتجات قطاعية ذات فرص سريعة بالإضافة إلى خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة للصادرات المصرية ، مشيرة إلى أن القطاعات الرئيسية المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية في المدى القصير تشمل مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والأسمدة والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والإلكترونية .

وقالت إن خطة عمل هيئة تنمية الصادرات حتى نهاية العام المالي 2018/2019 تتضمن استكمال أنشطة مشروع التجارة الخضراء بالتعاون مع برنامج التعاون الإيطالي وبدء تنفيذ مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades Egypt مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز التجارة العالمي واعداد مشروعات للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات التصديرية لصغار المصدرين بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO ) بالإضافة الى التنسيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للاستفادة من تجربة MATRADE في تنمية الصادرات بماليزيا و دراسة ومقارنة دولية لتحديث منظومة الخدمات والمساندة التصديرية بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة الخارجية والأسواق المحلية TDMEP، مشيرةً الى انه جاري التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والخارجية والهجرة بهدف إطلاق مبادرة ( شجع صادرات بلدنا) الهادفة إلى تفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج في الترويج للصادرات الوطنية واستكمال منظومة الخدمات المعلوماتية وتوفير التقارير الاسترشادية عن المنتجات الواعدة للتصدير والأسواق الأجنبية المستهدفة بصورة متكاملة والكترونية من خلال بوابة الصادرات المصرية فضلاً عن التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لإعداد مسوح الأسواق الخارجية لعدد من القطاعات الواعدة بالتعاون مع المجالس التصديرية.

وأضافت الشوربجي انه جاري العمل على إرساء آليات للتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والكيانات شاملة اتحاد المخلصين الجمركيين، الأكاديمية البحرية، برنامج تمويل التجارة في أبو ظبى، الشركة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية المتميزة بهدف تقديم خدمات مميزة لعملاء الهيئة و حل مشاكل عملاء الهيئة من المصدرين في الداخل والخارج وخلق جيل جديد من المصدرين، بالإضافة الى توسيع قاعدة المصدرين والترويج للصادرات المصرية وخلق فرص تصديرية، مشيرةً الى انه جارى التنسيق لاعداد دراسة جدوى بهدف إنشاء منصة لوجستية لإدارة الصادر من الخضر والفاكهة والوارد من منتجات اللحوم والدجاج المجمد بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم المشاركة المصرية في حوالى 25 معرضا دوليا الى جانب المساهمة في تنظيم 3 معارض محلية تشمل قطاعات الأثاث والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة كما يجرى دراسة المشاركة في معارض أخرى مع بعض المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين، فضلاً عن تنظيم حوالى 16 بعثة تجارية تشمل دول روسيا وكازاخستان والسنغال وساحل العاج وكينيا واثيوبيا وزامبيا وزيمبابوي والمغرب وتونس ونيجيريا وغانا والكاميرون وتنزانيا وجيبوتي وانجولا في قطاعات الصناعات الكيماوية والاسمدة والاثاث والصناعات الغذائية والصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والمفروشات المنزلية والاثاث ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية

كما يجرى العمل على استكمال ومتابعة تنفيذ مشروع بوابة الصادرات المصرية www.expoegypt.gov.eg وكذلك بحث وتطوير آليات التعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا شاملة بناء القدرات التصديرية للشركات المصرية ورواد الاعمال ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتطوير المؤسسي والحوكمة بالإضافة الى التنسيق مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والتخطيط بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الاليكترونية والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لإنشاء بوابة التجارة العربية، بحسب البيان.