"المعمورة" توقع عقود تطوير 4 فنادق في الأقصر وأسوان مع "أراكان"

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الخميس عقد تطوير فندق إيتاب الأقصر و3 فنادق عائمة بأسوان مع شركة أربيان كنديان كومباني "أراكان".

وحضر التوقيع ميرفت حطبة رئيسة القابضة للسياحة وعادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة وأحمد شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة وفؤاد نعيم رئيس مجلس إدارة شركة أراكان.

وبموجب الاتفاق تقوم شركة أراكان بإدارة وتطوير تطوير فندق إيتاب الأقصر بنسبة مشاركة 65% لشركة المعمورة و35% لشركة أراكان لمدة 15 عامًا.

ويوفر التعاقد عائدات مضمونة لشركة المعمورة بقيمة 40 مليون جنيه تضمن تحول نتائج أعمال الفندق من الخسارة للربح.

كما وقعت الشركة اتفاقا مع أراكان لتطوير فنادق أسوان العائمة وهي شهرزاد وشهريار ونفتيس بإيجار لمدة 10 سنوات بمبلغ 1.75 مليون جنيه بزيادة 7% سنويًا.

ووفقا للعقد تتحمل أراكان كافة تكاليف تطوير وتجديد والتشغيل والعمالة للفنادق الثلاثة وبذلك تتحول من الخسارة للربح.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، على هامش التوقيع إن "الشركة القابضة بدأت تطبيق نظام الشراكة مع القطاع الخاص منذ 2008 وحقق هذا الاتجاه نجاحا كبيرا حتى صار اتجاها للدولة".

وأضافت أن الشراكة مع القطاع الخاص تأتي للتكامل، "لدينا أصولا متميزة وأزمة سيولة يوفرها القطاع الخاص في حالات الشراكة".

كما وقعت شركة المعمورة أيضا عقد المشاركة الخاص بأرض على يسار مدخل المعمورة مع شركة فالوري للاستثمار العقاري بنسبة 44% لشركة المعمورة و56% لشركة فالوري.

وبلغت قيمة عقد البيع 760 مليون جنيه يخص شركة المعمورة منها 365 مليون جنيه مضمون منها بحد أدني 274 مليون جنيه.

وتبلغ تكلفة المشروع 345 مليون جنيه يتحملها الشريك بالكامل.

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