الملا: الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب رفع إنتاج البترول والغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التزام مصر وانتظامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية وخفض المديونيات المتراكمة منذ سنوات سابقة إلى أدنى مستوى لها ساهم في تحقيق زيادة في إنتاج البترول والغاز .

وأضاف أن تطبيق آليات جديدة غير تقليدية ساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تهيئة المناخ الجاذب وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وأكد الوزير ، خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019 – 2020، أن مصر ملتزمة تجاه شركائها وتشجيعها للاستثمار

وقال صلاح عبدالكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن الموازنة التخطيطية للشركة، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي من الثروة البترولية من خلال حفر 71 بئرا استكشافيا جديدا وتنمويا اعتبارا من النصف الثانى من العام 2018 المالي 2018 – 2019 حتى نهاية العام المالي 2019 – 2020.

وأضاف أنه من المستهدف إضافة احتياطيات تقدر بنحو 40 مليون برميل مكافىء وإنتاج يبلغ حوالي 22 ألف برميل مكافىء من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أظهرت ارتفاع الإنتاج اليومي لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية إلى 130 ألف برميل مكافىء يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، وإضافة نحو 36 مليون برميل مكافىء إلى الإحتياطى بنسبة استعواض لما تم إنتاجه بلغت 100% بما يعد إنجازا غير مسبوق.

وأضاف أن معدلات الإنتاج الحالية من حقول بدر الدين تخطت لأول مرة 40 ألف برميل زيت خام يوميا كما بلغ إنتاج الغاز نحو 470 مليون قدم مكعب يوميا و أكثر من 10 آلاف برميل متكثفات يوميا.

وأوضح أنه يتم العمل على فتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في تراكيب جيولوجية جديدة في الصحراء الغربية تحظى باحتمالات واعدة لإكتشاف الزيت الخام والغاز ، حيث تم البدء في مشروع للمسح السيزمى ثلاثى الأبعاد على مساحة تصل إلى 2330 الف كم2 بتكلفة 20 مليون دولار.

وأشار إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية فى حقول بدر الدين من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث البرامج والقواعد المتبعة فى هذا المجال، وانعكس ذلك في اختيار اثنين من الحفارات العاملة بحقول بدر الدين كأكفأ حفارات من حيث الأداء العام والسلامة لشركة شل على مستوى العالم.

وأكد أنها طبقت برنامجا ناجحا لترشيد التكاليف والنفقات دون التأثير على الأداء حيث حقق وفرا يقدر بنحو 14.5 مليون دولار .