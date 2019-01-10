تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري والبلطي، في سوق العبور اليوم الخميس، بينما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي، ، مقارنة بأسعار الأمس.

وخلال تعاملات اليوم، استقر سعر كيلو الجمبري، والكابوريا، والسبيط والكاليماري، عند نفس مستويات الأمس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا، في سوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 20 و 22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيه، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.